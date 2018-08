Horror-Crash: So schwer ist IndyCar-Star verletzt

Robert Wickens hat sich bei seinem Horror-Unfall am Sonntag in der IndyCar-Serie in Long Pond (Pennsylvania) Verletzungen an der Wirbelsäule, den Beinen sowie am rechten Arm zugezogen. Außerdem hat der Kanadier - bis zum Vorjahr Mercedes-Markenkollege von Lucas Auer in der DTM - eine Lungenquetschung erlitten. Wickens war nach einer Kollision in die Fangzäune geschleudert worden.