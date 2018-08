Bei Bouchards „Cool down“ wird einem richtig heiß

Doppel als „Therapie“

Sportlich läuft‘s für Bouchrad schon seit geraumer Zeit nicht nach Wunsch. Von ihrem Karriere-Hoch, Platz fünf in der WTA-Rangliste im Jahr 2014, ist sie heute weit entfernt. Zwar hat sie laut jüngster Weltrangliste fünf Plätze gutgemacht, findet sich aber trotzdem nur auf Rang 123 wieder. Beim WTA-Turnier in Montreal unterlag sie zuletzt Elise Mertens aus Belgien in Runde eins mit 2:6 und 4:6. Seit Kurzem ist mit ihrer Freunden, US-Girl Sloane Stephens, im Doppel aktiv - in der Hoffnung, so auch im Einzel wieder in die Spur zu finden.