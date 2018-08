Hochzeits-Schock für Winona Ryder und Keanu Reeves

„Oh Gott, wir sind verheiratet!“

Allerdings könnte die beiden weit mehr verbinden als nur drei gemeinsame Filme. Ryder ist nämlich davon überzeugt, dass sie 1992 am Set zum Vampir-Film nicht nur für die Kameras geheiratet haben. Im Interview mit „Entertainment Weekly“ erinnert sie sich: „Wir haben tatsächlich in Dracula geheiratet. Nein, im Ernst! Wir sind auch in Wirklichkeit verheiratet. In dieser Szene wurde ein rumänischer Priester verwendet. Wir haben die Szene aufgenommen und er hat das volle Programm abgezogen. Also denke ich, dass wir verheiratet sind.“