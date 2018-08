Bresnik schimpft: „Das ist der Tod des Davis Cups“

„Dominic hat noch nichts trainiert. Wir werden heute Abend eine Stunde locker schlagen, dann wird man das Training langsam steigern und schauen wie er am Donnerstag, Freitag beieinander ist“, meinte Bresnik am Sonntag. Thiem sei auch mit seinem Arzt Johann Pidlich in telefonischem Kontakt gewesen. „Es sind alle krank gewesen, auch (Sebastian) Ofner und (Dennis) Novak. Es kann sein, dass sie sich in Kitzbühel etwas eingefangen haben, dort waren viele Leute krank“, berichtete Bresnik.