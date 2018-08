Kim Jong Un lässt Donald Trump weiter zappeln

Der Führung in Pjöngjang geht es darum, über die Zusammenarbeit mit Südkorea, China und anderen Ländern die eigene Wirtschaft anzukurbeln. Investitionen und Außenhandel sollen helfen, Wohlstand in dem isolierten Land zu erzeugen. Dazu muss es aber die internationalen Sanktionen abschütteln. In dieser ganzen Gemengelage fällt China ein wichtiger Part zu. Welche einflussreiche Rolle Peking beim Singapur-Gipfel vor zwei Monaten spielte, zeigte sich an dem chinesischen Jumbojet, in dem Nordkoreas Machthaber anreiste.