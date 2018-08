Tochter missbraucht: Haft um ein Jahr verlängert

Haftstrafe verlängert

Das sah auch der Dreirichter-Strafsenat unter Vorsitz von Werner Urbaner so. „Von überwiegenden Milderungsgründen kann keine Rede sein“, hieß es am Oberlandesgericht. Denn beim Versuch seien die Taten erst dann geblieben, als die Gattin des türkischstämmigen Mannes in Karenz und somit Zuhause war - vorher habe der Missbrauch mehrmals wöchentlich stattgefunden. Da es sich beim Opfer um die eigene Tochter handelte, komme zudem der Missbrauch des Autoritätsverhältnisses hinzu, hieß es bei der Urteilsverkündung. Die Haft wurde nun um ein Jahr verlängert.