Alaba verletzt: ÖFB-Kicker fehlt Bayern im Pokal

Rekordsieger FC Bayern München wird in der ersten DFB-Pokalrunde beim niedersächsischen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit einem Staraufgebot antreten. „Wir werden schon mit der vollen Kapelle auflaufen“, kündigte Trainer Niko Kovac am Freitag in München an. Angeführt wird das Team des deutschen Serienmeisters von Kapitän Manuel Neuer, der im Tor stehen wird.