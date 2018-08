Mit diesen Tipps kommen Sie sicher auf den Berg

Generell gilt: Beim Wanderausflug nicht zu viel mitnehmen! Verzichten Sie auf unnötiges Gepäck und nehmen Sie nur mit, was Sie wirklich benötigen. Da Sie die Last den ganzen Tag auf dem Rücken tragen, ist auch ein leichter Rucksack von Vorteil. Dieses Modell besteht aus 2 Kammern, einem Haupt- und Bodenfach sowie 5 kleineren Taschen, in denen alles Platz hat, was Sie für einen Ausflug auf den Berg benötigen. Das sogenannte Vollkontakt-Tragesystem sorgt dafür, dass der Rucksack gut anliegt und Sie Ihr Gepäck immer in Körpernähe spüren. Dank des Helmfaches und einer Befestigung für LED-Leuchten eignet sich der Rucksack auch ideal zum Mountainbiken. Ein toller Begleiter auf sportlichen Touren!



Erhältlich in verschiedenen Farben.

Maße 53 x 33 x 25 cm

Gewicht 1090 g

Volumen 30 L

Preis: ab 74, 80 €

Hier geht‘s zum Produkt.