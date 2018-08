Nach zerplatztem Modric-Traum: Real zeigt Inter an

„Illegales Verhalten“ - so nennt Perez (unten im Bild) die Avancen vom italienischen Spitzenklub in Richtung seines Schlüsselspielers. Und zeigt Inter bei der FIFA an. Eine Nachricht, die große Wellen schlagen wird, zumal Real nie auch nur für eine Sekunde in Betracht gezogen hatte, den Kroaten zu verkaufen. Trotzdem versuchten die Mailänder unentwegt den ohnehin schon sportlich angeschlagenen Madrilenen ihren Führungsspieler abzuluchsen.