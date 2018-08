Jetzt Essverbot in allen Wiener U-Bahnen!

Durchsagen, Plakate, Anzeigetafeln

Im September tritt das Verbot auf der Linie U6 in Kraft, ab dem 15. Jänner 2019 ist der Biss in Pizzaschnitte und Co. dann in allen Linien untersagt. Auch wird es laut Wiener Linien Durchsagen in den Zügen und auf den Bahnsteigen geben, die auf das neue Verbot aufmerksam machen. Ebenso erinnern künftig Plakate und Anzeigetafeln daran, dass auf Essen während der U-Bahn-Fahrt verzichtet werden muss. Erste Sticker wurden ja bereits in den Garnituren der U6 angebracht. Auch wird bereits ab jetzt seitens der Wiener-Linien-Bediensteten auf die Neuerungen hingewiesen, heißt es.