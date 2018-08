Ohrenschmaus mit viel Applaus

Hollywood zu Gast Vor zehn Jahren hatte das einstige Geigenwunderkind Dimitrie Leivici - heute erfolgreicher Filmmusiker - die Idee, Komponisten aus Hollywood in seine ursprüngliche Heimat Österreich zu bringen, um jungen Talenten die Chance zu bieten, von den Besten in der Branche zu lernen. Im Rahmen des Hollywood Music Workshops - an ihm nehmen heuer Künstlerinnen und Künstler aus 25 Nationen teil - fand nun auch ein Konzertabend mit packenden Melodien aus Filmen wie „Indiana Jones“ und „Mission Impossible“ statt.