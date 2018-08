Faustschlag bei Scheidungsprozess!

Augenzeugin: „Dann sah ich ein Gerangel"

Er stürmte während der Verhandlung hinaus, im Gang stießen dann die Familien beider Parteien aufeinander, prügelten los: „Zuerst hörte ich ein lautes Stimmen-Wirrwarr, dann sah ich ein Gerangel“, erinnert sich eine Richterin. Dabei sollen laut Anklage die zwei Brüder des Ehemannes dessen Noch-Schwiegervater an den Schultern gehalten und der Gatte ihm einen Faustschlag versetzt - und ihn so auch verletzt - haben. „Als wir hinkamen, lag da ein Mann in einer Blutlache“, berichtet ein Jurist Richter Stefan Romstorfer.