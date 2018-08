Hufschmied wegen Tierquälerei verurteilt

Dass der Angeklagte ein Tierquäler im herkömmlichen Sinn ist, glaubt Richter Martin Mitteregger nicht: „Sie haben ihr Handwerk vor 40 Jahren gelernt, sind also noch ein Hufschmied der alten Schule und mit den heutigen Methoden der Ruhigstellung von Tieren nicht mehr vertraut.“ Laut dem Vorwurf der Staatsanwältin soll der Mann bei einem zu beschlagenden Pferd eine so genannte Nasenbremse falsch beziehungsweise unsachgemäß angewendet haben, sodass das Ross an Nase und Maul Verletzungen erlitt.