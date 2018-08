Ein Traum im großen Stil

Pierer verdiente einst als Bauernbub in der Steiermark sein erstes Geld mit dem Sammeln von Eierschwammerln, jetzt steht er auf der Forbes-Liste. Und auch sein „Baby“ KTM will er bald in ungeahnte Höhen heben. Ein Heimsieg am Ring, wo auf der eigenen tief in die Farbe Orange getauchten KTM-Tribüne die Hälfte der 10.000 Fans KTM-Mitarbeiter sind, wäre das I-Tüpfelchen. „Wir bringen unsere Mitarbeiter her, damit sie sehen, wie hart das Renngeschäft ist. Klar, wir wollen Motorräder verkaufen, aber das Rennfahren ist unsere DNA. Jetzt müssen wir rausgehen und das schnellste Bike finden.“