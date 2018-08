Mann (22) randalierte und verletzte Polizisten

Gegen Mitternacht in der Nacht auf Samstag wurde die Polizei wegen eines alkoholisierten und randalierenden Gastes zu einem Lokal in Liezen gerufen. Nachdem sich die Lage beruhigte und der 22-Jährige das Lokal verließ, setzten die Beamten ihren Nachtdienst fort. Nach kurzer Zeit bemerkten die Beamten einen Pkw mit auffallender Fahrweise und hielten diesen an. Dabei stellte sich heraus, dass der zuvor kontrollierte Gast das Fahrzeug gelenkt hatte. Nachdem der 22-Jährige die Polizisten wieder erkannte, bedrohte und beschimpfte er diese auf das Übelste. Bei der anschließenden Festnahme verhielt sich der Mann sehr aggressiv und verletzte einen Polizisten. Dem Radaubruder wurde der Führerschein abgenommen. Dann erfolgte auf freiem Fuß eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.