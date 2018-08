Hinterhof-Schlachtungen: Jetzt wird kontrolliert!

In Österreich werden, so lauten die Schätzungen von Experten, jedes Jahr rund 25.000 Schafe an nicht dafür zugelassenen Orten zu Tode gequält. Also in irgendeinem Hinterhof illegal geschlachtet. Möglich ist dies, weil die derzeitigen Kontrollen sehr leicht zu umgehen sind. Ein neuer Erlass des Sozialministeriums, der ab Mittwoch gilt, setzt dieser Praxis nun ein Ende.