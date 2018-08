3:0! 2:0! Derby-Dreier schmeckten besonders süß

Hochverdient sicherte sich St. Johann vor 800 Zuschauern das Derby in Bischofshofen. Vom Start weg besser im Spiel, stark in den Zweikämpfen, defensiv sattelfest, waren Chancen eine logische Folge. Die zunächst noch Hausherren-Goalie Kühleitner vereiteln konnte. Es war aber nur eine Frage der Zeit, wann es in Halbzeit zwei klingelt. Erst Sakan, dann Ajibade netzten nach Eckbällen, Grüll setzte noch einen an ihm begangenen Foulelfer drauf. „Wir waren vom Start weg spielbestimmend“, freute Trainer Lottermoser der Sieg in einem rassigen, fairen Duell.