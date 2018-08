Download von Kinderpornos: Osttiroler verurteilt!

„Pornografie mit Klein- und Kleinstkindern“

Von den 309 kinderpornografischen Darstellungen wurden 287 nicht gelöscht, stellte ein vom Gericht beauftragter Gutachter fest. Und er erhob auch die Zugriffe: Mindestens 22 Mal seien die Bilder von 2014 bis 2017 angeklickt worden. „Teilweise war auch harte Pornografie darunter mit Klein- und Kleinstkindern“, so der Richter. Er verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten und eine Geldstrafe von 300 Tagsätzen zum Mindesttarif von 4 Euro und zusätzlich 1200 Euro Beteiligung an den Verfahrenskosten. Der bislang Unbescholtene nahm das Urteil sofort an, hat aber nun drei Tage Bedenkzeit.