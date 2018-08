Schwimmerin Lisa Zaiser gibt Karriereende bekannt!

Zaiser hatte noch Ende Mai in einem Posting gemeint, dass sie sich freue, bald wieder im Team dabei zu sein. In den vergangenen Wochen schwelgte sie in den sozialen Medien in Erinnerungen an vergangene Tage, noch Mittwochabend ließ sie bildlich auf ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zurückblicken. Es waren ihre zweiten Spiele. 2012 in London war Zaiser noch 17-jährige die Jüngste im gesamten ÖOC-Aufgebot gewesen.