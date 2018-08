Legendärer Polsterlift kehrt im Sommer 2019 zurück

An Hitzetagen wie diesen denken nur wenige ans Skifahren - doch so manchem Wintersportbegeisterten wird warm ums Herz, wenn er hört, dass es in der übernächsten Wintersaison wieder auf den Polster geht und damit die berühmt-berüchtigte Polsterrinne befahren werden kann. 2016 musste der Betrieb des Lifts eingestellt werden, er entsprach einfach nicht mehr dem Stand der Technik.