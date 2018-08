Immobilie in Taipeh kostet 30 Millionen Dollar!

So mancher müsste für eine Wohnung im „Tao Zhu Yin Yuan“-Tower etwas tiefer in die Tasche greifen als in Österreich. Dafür bietet das umweltfreundliche Architekturjuwel, das optisch wie eine DNA-Doppelhelix anmutet, ein äußerst futuristisches Design. Auf 21 Stockwerken finden zudem nicht nur 25.000 Pflanzen Platz, sondern auch die vermögendsten Bürger des asiatischen Raumes.