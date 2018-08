Rücksichtsloser Raser beging einfach Fahrerflucht!

Unbestimmten Grades wurde eine 45-Jährige und ihr 22-jähriger Sohn aus dem Bezirk Vöcklabruck bei einem Verkehrsunfall am 8. August 2018 verletzt. Die 45-Jährige lenkte um 1.45 Uhr früh ihren Pkw auf der B1 Wiener Straße aus Richtung Wels kommend in Fahrtrichtung Vöcklabruck. Laut Angaben der am Unfall beteiligten Personen überholte ein unbekannter Pkw-Lenker einen Lkw in Fahrtrichtung Wels.