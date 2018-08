7 Kinder belästigt - nach 7 Monaten Haft frei

Ein junger Afghane, der in der Straßenbahn in Augsburg sieben Kinder sexuell belästigt hat, musste eine Haftstrafe von lediglich sieben Monaten verbüßen. Der 21-Jährige hatte sich in dem Waggon vor Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren entblößt und selbst befriedigt. Nach der Untersuchungshaft ist der anerkannte Flüchtling nun wieder auf freiem Fuß.