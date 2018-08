Ullrich will nach Mallorca-Vorfall Therapie machen

„Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue“, fügte Ullrich hinzu. „Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich jetzt eine Therapie.“ Er bestritt zugleich, süchtig zu sein. Ullrich war am Freitag nach Angaben der spanischen Polizei wegen „gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen“ gegen seinen Nachbarn vorübergehend festgenommen worden. Nach Schweigers Schilderungen in der „Bild am Sonntag“ soll Ullrich auf sein Grundstück gekommen und auf einen Freund des Schauspielers losgegangen sein.