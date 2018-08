Für Drillinge waren in Tirol keine Brutkästen frei

Der Start ins Leben war für die Drillinge Elena, Lorena und Selina ein wenig holprig. Bereits auf dem Weg in die Uniklinik, in der die 34-Jährige zuvor alle Untersuchungen durchführen hatte lassen, erhielt das Rettungsteam auf Höhe der Ausfahrt Schwaz die Hiobsbotschaft: „Wir haben leider keinen Platz für die Mutter und ihre Drillinge!“ Schließlich wurde die gebürtige Innsbruckerin in das Klinikum Rosenheim eingeliefert, in dem die Mädchen dann gesund und munter das Licht der Welt erblickten.