Guter Start für Bildstein/Hussl & Frank/Abicht!

Benjamin Bildstein und David Hussl sind am Samstag bei den Segel-Weltmeisterschaften in Aarhus (DEN) erfolgreich in die 49er-Klasse gestartet und liegen in der Gesamtwertung auf Platz sechs. In der 49erFX-Klasse sind Tanja Frank und Lorena Abicht nach dem ersten Tag ebenfalls Sechste. In der 470er-Herrenklasse verbesserten sich David Bargehr und Lukas Mähr vom 18. auf den 13. Rang.