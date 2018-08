In Thalgau wird das Wasser knapp!

In früheren Jahren hatte der Flachgauer Ort sehr oft mit der Versorgung zu kämpfen. „Es wurde mittlerweile sehr viel investiert und es gab seither keine Probleme mehr“, so der Obmann. Durch die bessere Netzsteuerung konnte man aus der zweiten Quelle mehr Wasser entnehmen und auch von der Übergabestation Enzersberg gab es Nachschub, so dass die Bevölkerung noch keine direkten Auswirkungen spürte.

Der Ortsteil Thalgauberg hat schon seit dem Frühjahr Engpässe. Bisher half die Genossenschaft mit Tanklieferungen aus. „Das ist jetzt leider nicht mehr möglich“, sagt Hasenschwandtner.