Burkaverbot in Dänemark: Bis zu 1340 Euro Strafe!

Nach Österreich und Frankreich ist nun auch in Dänemark ein Burkaverbot in Kraft getreten. Seit Mittwoch darf man sein Gesicht in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllen, das Verbot umfasst neben Ganzkörper- und Gesichtsschleiern wie Burkas und Niqabs auch Sturmhauben, Ski- oder andere gesichtsbedeckende Masken sowie falsche Bärte, wie aus einer Erklärung des Justizministeriums in Kopenhagen hervorgeht. Das dänische Parlament hatte das Verbot im Mai beschlossen. Verstöße sollen künftig mit Geldstrafen von umgerechnet 134 bis zu 1340 Euro geahndet werden.