MeTwo: ORF streicht Sendung zu Alltagsrassismus

Unter dem Hashtag #MeTwo werden im Internet derzeit Erfahrungen mit Alltagsrassismus diskutiert. Eine Doku, die sich mit Rassismus in Wien beschäftigt, wurde unterdessen vom ORF kurzfristig aus dem Programm genommen, wie „Der Standard“ und „Die Presse“ am Donnerstag berichten. „Schwarz in Wien“ war von Teddy Podgorski jun. für die ORF-Sendung „Österreich-Bild“ gedreht worden.