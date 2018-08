Rezept der Woche: Nougat-Grieß-Knödel

Zubereitung: Qimiq Saucenbasis mit Milch, Butter, Zucker und Zitronenschale aufkochen. Weizengrieß einrühren und quellen lassen. Etwas auskühlen lassen und die Eier zügig unterrühren. Aus der Grießmasse Knödel formen und je einen Nougatwürfel in die Mitte geben. Knödel in leicht gesalzenem, kochendem Wasser ca. 10 Minuten köcheln lassen und anschließend in den geriebenen Pistazien wälzen.