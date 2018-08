Polizeihund findet versteckte Nummerntaferln

Am 31. August 2018 fuhr ein 25-jähriger Kosovare aus Linz mit seinem Pkw ohne aufrechte Zulassung zu Testzwecken auf der B 123 von Mauthausen in Richtung Pregarten.

Dabei verwendete er missbräuchlich die Kennzeichen eines ihm zugewiesenen Firmen-Pkw. Im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark verursachte er einen Verkehrsunfall mit Wild. Nachdem der 25-Jährige von einem nachfahrenden Pkw- Lenker über das Eintreffen der Polizei informiert wurde, entfernte er die missbräuchlich verwendeten Kennzeichen von seinem Pkw und versteckte diese in einem angrenzenden Waldstück.