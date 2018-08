5 Verletzte bei Turbulenzen auf AUA-Flug

Pünktlich startete der Airbus A320 der AUA in Wien und nahm Kurs Südost. Über den Balkan und das Mittelmeer ging es in Richtung Israel, der Flug verlief ereignislos. Doch rund eine Stunde vor der geplanten Landung auf dem Ben Gurion Airport der israelischen Metropole wurde die rund 75 Tonnen schwere Maschine plötzlich von schweren Turbulenzen erfasst. Laut dem scheidenden AUA-Chef Kay Kratky, selbst ausgebildeter Verkehrspilot, habe es sich dabei um eine für die Piloten vorab nicht erkennbare Turbulenz in wolkenfreier Luft gehandelt.