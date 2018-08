Unter Globasnitzer Gotteshaus liegt zweite Kirche

Kindergräber am Jaunstein-Friedhof

Ein deutlicher Hinweis auf eine frühe slawische Kirche ist allerdings bereits eine sogenannte „Chorschranke“ an der Kirchenwand. Am Jaunstein-Friedhof, wo schon 44 Gräber freigelegt worden waren, hat man 70 weitere frühmittelalterliche Gräber entdeckt. Es sind meist Kindergräber. Unter anderem fand man dort einen Ohrring und einen Haar-Ring aus Bronzedraht.