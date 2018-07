Ronaldo ist in Turin - und die Fans sind sauer

Aus dem Privatjet in den Jeep

Zunächst aber dreht sich beim italienischen Kult-Club ohnehin alles um IHN: Cristiano Ronaldo. Der ist am Sonntag in Turin gelandet. Etliche Fans hatten sich bereits Stunden zuvor auf die Lauer gelegt, um den Kick-Heiland zu begrüßen oder zumindest einen Blick auf ihn zu erhaschen. Daraus wurde nichts. Kaum war Ronaldo dem Privatjet mit Lebensgefährtin an der Seite und Söhnchen am Arm entstiegen, warteten gleich sieben gleich aussehende Jeeps auf ihn. Schwuppdiwupp und weg war der Star.