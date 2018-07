Teure Fotoausrüstung aus Auto gestohlen

Bei zwei Ermittlungen such die Polizei in der Steiermark derzeit nach Augenzueugen: Am Samstag wurde in Deutschlandsberg eine teure Kamera aus einem Pkw gestohlen. Und am Sonntag wurde in Mürzzuschlag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In beiden Fällen wir noch nach den Tätern gesucht.