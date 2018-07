Stehende Ovationen für Maestro Gustav Kuhn

Sitzung in Wien

Mit Akribie werde man nach dem Ende der Festspiele den Vorwürfen nachgehen, hatte Festspiel-Präsident Hans Peter Haselsteiner nach einem offenen Brief von fünf Künstlerinnen, in dem sie schwere Vorwürfe gegen Gustav Kuhn erheben, versprochen. Hinter den Kulissen wird aber nicht erst seit heute an einer Lösung gearbeitet. LR Beate Palfrader drängte auf eine rasche Vorstandssitzung, die morgen in Wien stattfinden wird.