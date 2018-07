E-Mail über Grasser: „Dann ist er mausetot“

Rund um den Buwog-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere Angeklagte sind am Wochenende neue Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt. Es handelt sich um jenes Material, das im Zuge einer Hausdurchsuchung beim mitangeklagten ehemaligen Anwalt Walter Meischbergers, Gerald Toifl, beschlagnahmt und erst vor Kurzem von der Staatsanwaltschaft vor Gericht eingereicht wurde. Mehrere Medien zitierten am Wochenende unter anderem aus einer brisant klingenden E-Mail zwischen Toifl und einer Steuerberaterin, in der es um die Frage geht, ob Grassers Depot offengelegt werden solle. „Seins nicht, weil dann ist er tot (...) mausetot. Dann kann er auswandern“, lautet die Antwort des Steueranwalts.