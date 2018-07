Buwog-Prozess: Streit um neue Beweismittel

Vermischung von Geldern

Über diverse Investments konnte die Ursprungssumme von 500.000 Euro auf mehr als 700.000 Euro vermehrt werden. Dieses Geld kam dann auf ein Konto der Briefkastengesellschaft Mandarin. Brisant ist hier aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Vermischung mehrerer Vermögen: Geld des Schweizer Vermögensberaters Norbert Wicki, Geld von Walter Meischberger aus der Buwog-Privatisierung und eben das „erfolgreiche“ Investment Grassers. Die Anklage glaubt nämlich nicht an eine Provision Meischbergers, sondern vielmehr dass es sich um Grassers Anteil an den Buwog-Geldern handelte. Der Hauptangeklagte verteidigte sich am Dienstag damit, nicht gewusst zu haben, was sonst auf dem Mandarin-Konto passiert sei.