Kein Referendum: Italien hält am Euro fest

„Diese Regierung wird das nicht verfolgen“, so Di Maio in einem Interview mit der Zeitung „Corriere della Sera“. Der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, hatte vor wenigen Tagen einen „Plan B“ verlangt, damit Italien aus der Eurozone aussteigen könnte, sollten die wirtschaftlichen Bedingungen das erfordern. Die Italiener sollten per Volksabstimmung entscheiden, ob sie in der Eurozone bleiben wollen oder nicht. Grillo hat kein Regierungsamt inne. Regierungschef Giuseppe Conte sowie Finanz- und Wirtschaftsminister Giovanni Tria hatten beide versichert, dass es nicht die Absicht gebe, die Eurozone zu verlassen.