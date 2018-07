Heimsieg bei der Mountainbike-Action in Graz

Fans reisten von weit her an

Die Fans kamen sogar von weit her, reisten aus Frankreich, den Niederlanden oder Schweden an. Da wurden die Starter mit Ratschen und Tröten angefeuert, Fotos und Videos gingen binnen Minuten um die Welt - die Fahrerinnen und Fahrer lieferten eine Super-Show ab. Dabei warteten sechs spektakuläre Hindernisse (samt Steilkurve), die knackige 570-Meter-Strecke (Karmeliterplatz, Freiheitsplatz, Hofgasse, Sporgasse) mit ihren Tücken (Kopfsteinpflaster, Schotter) und eine Affenhitze. Da zollte auch die Prominenz um TV-Star Armin Assinger und Bürgermeister Siegfried Nagl den Assen Respekt!