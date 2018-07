Hamilton: Nummer eins im zweiten Aufschlag

Lewis Hamilton steht vor dem Grand Prix von Ungarn wieder an der Spitze der WM-Wertung. Nach seiner sensationellen Triumphfahrt vor einer Woche in Hockenheim (von Startplatz 14 aus) hat er seinen Dauerrivalen Sebastian Vettel im Ferrari um 17 Punkte distanziert. Und wie schon in Deutschland, als er sich nach dem desaströsen Qualifying vor seinen Mercedes kniete und betete, so lässt er auch vor dem Rennen auf dem Hungaroring wieder seinen Emotionen freien Lauf. „Sebastian und ich erleben heuer den intensivsten Kampf, es gibt nur ein Ziel: In jeder Runde, in jeder Kurve das hundertprozentige Limit zu erreichen“, erklärte der vierfache Weltmeister und betonte: „Der Druck, auf der Strecke jeden Millimeter herauszuholen und alles aus deinem Körper herauszuquetschen, ist wahnsinnig groß - aber genau das muss ich schaffen, wenn ich die Nummer eins bleiben will.“