Antibiotika werden aus Ställen verbannt

Abnahme bei Veterinärantibiotika

Laut Experten werden diese Keime verstärkt über Tiere übertragen. Umweltschützer sehen den (zu großen) Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung dafür verantwortlich. Die Grünen wollten es genau wissen und stellten eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler. Die Antworten liegen nun vor - und zeigen eine positiven Trend. In den vergangenen vier Jahren sank in der Steiermark die Menge an bezogenen Veterinärantibiotika von 15,3 auf 12,5 Tonnen (das ist immerhin mehr als ein Viertel der Menge in ganz Österreich).