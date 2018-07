Praterstern-Alk-Verbot: „Es ist sehr schwierig“

Während Berufstätige, die den Praterstern auf den Weg in die Arbeit passieren müssen, mit dieser Maßnahme zufrieden sind, werden Anrainer rund um den Verkehrsknotenpunkt vor neue Probleme gestellt. „Es ist das eingetroffen, was zu erwarten war - dass die Leute sich nicht in Luft auflösen, sondern dass sie im Umfeld des Pratersterns bleiben. Die Bezirksbewohner sind jetzt damit konfrontiert, dass diese Menschen vor ihren Wohnhäusern das Quartier aufgeschlagen haben. Es werden nicht nur Bänke benutzt, sondern auch die Straße. Ich war am Montag in der Afrikanergasse, da sind sie am Gehsteig gelegen“, schilderte die Bezirkschefin.