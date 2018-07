200 Einsatzkräfte kämpften gegen Waldbrand

Umfangreiche Autobahnsperrungen

Der Waldbrand machte umfangreiche Autobahnsperrungen notwendig - sowohl an der Autobahn 9 von Berlin nach Leipzig als auch zeitweise am Berliner Ring, wie die Polizei mitteilte. Die Staus zogen sich bis zur Autobahn 2, die Magdeburg mit Berlin verbindet. Am späten Abend meldete die Polizei, die Fahrbahn in Richtung Berlin sei wieder freigegeben worden. Weiter teilte sie über Twitter mit: „Die Gegenrichtung bleibt aber nach wie vor gesperrt.“