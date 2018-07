Matthias Schwab in Hamburg nach 1. Tag Sechster

„Ich hatte einen guten Start mit dem Birdie am zweiten Loch. In der Folge waren noch einige nicht so gute Eisen-Schläge dabei. Mit dem Verlauf der Runde wurde das aber immer besser und ich konnte mit meinem Spiel zufrieden sein. Das Putten ging heute auch recht gut“, fasste Schwab seine Runde beim mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier der Europa-Tour zusammen.