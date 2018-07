„Lichtwasser“ voller Frequenzen und Energie

Das „Lichtwasser“ habe besondere Frequenzen

Jetzt folgt das „Aber“. Das „Lichtwasser aus der Johannesquelle“ habe besondere Frequenzen, jene des Regenbogens, die sich auch auf normales Leitungswasser übertragen ließen, sagt man. Diese Schwingungen würden harmonisieren, Blockaden lösen, einzigartig wirken. Und noch viel mehr, das würde aber bereits in die Rubrik verbotener Heilungsversprechen fallen. „Es steht in positiver Resonanz mit den sieben Grundfrequenzen des Lichts und ist nach dem Oktavierungsprinzip mit dem Attraktor zwei aufgebaut.“ Aha, okay, klingt gut. Das hätte übrigens ein Quantenphysiker bestätigt.