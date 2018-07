Rektor sprach von „martialischer Aktion“

„Oliver, komm schnell, das sind Identitäre!“, warnte eine Kollegin den Uni-Rektor per Telefon, nachdem sie zuvor „eine Gruppe Sonderbarer“ auf dem Weg zum Hörsaal C wahrgenommen hatte. Mitglieder der Identitären stürmten - wie berichtete - die Ringvorlesung eines Inklusions-Lehrgangs und stellten die Steinigung eines in Tracht Gekleideten durch Niquab-Träger nach. Schnell machte sich Vitouch auf den Weg zum Ort des Geschehens: „Es war tumultartig, daher habe ich die Polizei gerufen und einen festgehalten“, schildert er dem Richter die Situation. Der konnte sich aber losreißen, also ergriff er den nächsten. „Ich forderte ihn auf, seinen Namen zu sagen und sich auszuweisen. Er hat aber die geballte Faust gehoben und gelächelt. Dann hat er mir in den Bauch geschlagen und ist mit der Gruppe johlend davon.“ Eine Woche lang hatte Vitouch Schmerzen, von einer Anzeige will er aber Abstand nehmen.