Neuer Plan: EU übernimmt Kosten für Asylzentren

Absagen aus Drittstaaten

Was die regionalen „Ausschiffungsplattformen“ in Drittstaaten betrifft, so hat die EU bisher lauter Absagen erhalten. Diese Plattformen sollten schnell und sicher die Ausschiffung von Geretteten auf beiden Seiten des Mittelmeers ermöglichen, im Einklang mit internationalem Recht. Auch sollten alle Mittelmeer-Anrainerstaaten zur Errichtung von Such- und Rettungszonen und maritimen Rettungskoordinationszentren ermutigt werden. Der nordafrikanische Chaos-Staat Libyen zähle jedoch nicht zu den Ländern, die als mögliche Partner infrage kämen, hieß es aus EU-Kreisen.