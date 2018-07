Bendrat als zweite ÖLV-Athletin unter 13 Sekunden

Der Hürdensprint der Frauen ist das Highlight des zweiten Tages bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt gewesen. Stephanie Bendrat gewann die 100 m (bei 0,8 m/s Windunterstützung) in neuer persönlicher Bestzeit von 12,94 Sekunden vor Beate Schrott, die mit 13,18 nach den 13,22 beim Diamond-League-Meeting in Monaco abermals unter der EM-Norm blieb.