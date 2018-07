Franzosen kooperieren mit Russen in Syrien

In einem symbolträchtigen Schritt haben Frankreich und Russland am Samstag erstmals gemeinsam ein Flugzeug mit Hilfsgütern nach Syrien geschickt. Eine russische Militärmaschine brachte vom französischen Chateauroux 50 Tonnen Hilfsgüter für die Menschen in der früheren syrischen Rebellenenklave Ost-Ghouta zum russischen Militärflughafen Hmeimim. Damit kam es erstmals zu einem gemeinsamen Hilfsflugs eines westlichen Staates mit Russland. Die Mission war im Mai bei einem Treffen zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin vereinbart worden.